В Суздале продолжаются работы по благоустройству городских скверов, делая их еще красивее и ухоженнее. Уже завершена санитарная обрезка деревьев, а теперь очередь за высадкой новых насаждений. Как сообщили в администрации города, сквер у Вечного огня и сквер Художников у Торговых рядов прошли необходимую обрезку. Сегодня входную зону сквера у Вечного огня уже украсили 12 голубых