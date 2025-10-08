За счёт материнского капитала в этом году более 2500 семей во Владимирской области улучшили свои жилищные условия. 1307 владимирских семей использовали средства для оплаты обучения детей в

За счёт материнского капитала в этом году более 2500 семей во Владимирской области улучшили свои жилищные условия. 1307 владимирских семей использовали средства для оплаты обучения детей в ВУЗах и 38 подали заявки на оплату с нового учебного года, сообщают в правительстве области. Также полученные средства можно потратить на развивающие занятия, секции, кружки, курсы, подготовку к