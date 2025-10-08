Владимирская область принимает участие во Всероссийском форуме «Семья и культура: смыслы, практики, традиции», который проходит в Туле 8 и 9 октября. Мероприятие объединяет специалистов для
<a href="https://33live.ru/novosti/08-10-2025-vladimirskaya-oblast-prisoedinilas-k-vserossijskomu-forumu-semya-i-kultura-smysly-praktiki-tradicii.html" target="_blank">Владимирская область присоединилась к Всероссийскому форуму «Семья и культура: смыслы, практики, традиции»</a> - Владимирская область принимает участие во Всероссийском форуме «Семья и культура: смыслы, практики, традиции», который проходит в Туле 8 и 9 октября. Мероприятие объединяет специалистов для
[url=https://33live.ru/novosti/08-10-2025-vladimirskaya-oblast-prisoedinilas-k-vserossijskomu-forumu-semya-i-kultura-smysly-praktiki-tradicii.html]Владимирская область присоединилась к Всероссийскому форуму «Семья и культура: смыслы, практики, традиции»[/url] - Владимирская область принимает участие во Всероссийском форуме «Семья и культура: смыслы, практики, традиции», который проходит в Туле 8 и 9 октября. Мероприятие объединяет специалистов для