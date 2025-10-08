Владимирская область принимает участие во Всероссийском форуме «Семья и культура: смыслы, практики, традиции», который проходит в Туле 8 и 9 октября. Мероприятие объединяет специалистов для

Владимирская область принимает участие во Всероссийском форуме «Семья и культура: смыслы, практики, традиции», который проходит в Туле 8 и 9 октября. Мероприятие объединяет специалистов для обсуждения важных тем, связанных с семьей и культурным развитием. Об этом сообщили в Минкульте области. Форум также включает в себя XXIV Всероссийский съезд Уполномоченных по правам ребёнка. В программе предусмотрены