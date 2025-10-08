Открытие XI Всероссийского конкурса исполнителей русского романса состоится 10 октября во Владимирской областной филармонии. Он продлится до 15 октября. Приём заявок на участие завершился в

Открытие XI Всероссийского конкурса исполнителей русского романса состоится 10 октября во Владимирской областной филармонии. Он продлится до 15 октября. Приём заявок на участие завершился в середине сентября. Затем члены жюри во главе с народным артистом, солистом Государственного академического Большого театра России, профессором Владимиром Мальченко прослушали и просмотрели музыкальные работы претендентов. 48 участников допущены до второго