За период с 22 по 28 сентября в областном центре было зарегистрировано 76 пациентов с коронавирусом, на прошлой неделе – 51. Всего во Владимирской области выявлено 178 заболевших с COVID. Больше всего пациентов в Ковровском районе – 72 случая, во Владимире -51 случай, в Муромском районе – 14 случаев и в Гороховецком – 13 случаев.