В период с 12 по 23 ноября 2018 года на территории города Москвы пройдет Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»...

В период с 12 по 23 ноября 2018 года на территории города Москвы проводится Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».Цель Акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.К мероприятиям будут привлечены специалисты профильных департаментов города Москвы: образования, физической культуры и спорта, культуры, труда и социальной защиты населения, Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы.Планируется проведение профилактических мероприятий в образовательных, спортивных организациях, учреждениях социальной защиты населения, встречи с населением.Если у Вас активная гражданская позиция и вы готовы оказать содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, то можете обратиться в органы внутренних дел по телефону «02» или оставить обращение на сайте ГУ МВД России по г. Москве.Информация о месте и времени проведения профилактических мероприятий будет размещена на сайте ГУ МВД России по г. Москве.УНК ГУ МВД России по г. Москве