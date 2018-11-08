Полиция округа Вентура (штат Калифорния) сообщила о массированной стрельбе вечером 7 ноября в заведении Borderline Grill & Bar в городке Таузенд Оукс, где проходила студенческая вечеринка. Пока известно об 11 раненых. В настоящее время район улицы Мурпарк-роуд, где расположен бар оцеплен, сообщает The Los Angeles Times. На месте происшествия работает Группа по борьбе с терроризмом ФБР.

Полиция округа Вентура (штат Калифорния) сообщила о массированной стрельбе вечером 7 ноября в заведении Borderline Grill & Bar в городке Таузенд Оукс, где проходила студенческая вечеринка. К настоящему времени известно о 11-ти раненых. В их числе заместитель местного шерифа. По предварительным данным, он с коллегами прибыл на место после звонка о стрельбе и попытался противостоять преступнику. Пока неизвестно, удалось ли обезвредить последнего. Возможно, ему удалось скрыться.В настоящее время район улицы Мурпарк-роуд, где расположен бар оцеплен, сообщает The Los Angeles Times. На месте происшествия работает Группа по борьбе с терроризмом ФБР. По словам правоохранителей, обстановка остается весьма нестабильной. Гражданам рекомендуют покинуть район проведения спецоперации.По свидетельству очевидцев, неизвестный мужчина подошел к бару, где отдыхали около 100 человек. достал пистолет и начал беспорядочно палить, а затем продолжил стрельбу внутри заведения. Сообщают, что он произвел около 30 выстрелов.Около 23:30 вечера 27-летний Обри Райан находился неподалеку от дверей ресторана, в котором сидели 15 его друзей. В этот момент в бар ворвался незнакомец и начал стрелять в потолок, что-то крича. Друг вытолкнул Райана на открытую верканду, чтобы он смог убежать. Судьба друга пока неизвестна.Другой свидетель, отказавшийся назваться, сообщил, что террорист находился в баре почти час — до половины первого ночи.Бар Borderline специализируется на кантри-музыке, живые концерты которой проходят тут почти каждый день. Вечером 7 ноября в баре была запланирована вечеринка College country night для студентов местного колледжа и всех желающих. Студенческая газета Pepperdine University Graphic также сообщила, что жильцы кампуса университета находились в баре во время массированной атаки незнакомца.