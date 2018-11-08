Серафима Шнурова поразила своих подписчиков несвойственными ей фотографиями. Скромная дочь лидера группы Ленинград предстала перед ними в сексуальном нижнем белье.

Серафима Шнурова поразила своих подписчиков несвойственнымией фотографиями. Скромная дочь лидера группы "Ленинград" предсталаперед ними в сексуальном нижнем белье.Подписчики Серафимы привыкли к образу простой, скромной инежной девушки. И неожиданно увидели сексуальную "старшеклассницу" ссигаретой и бутылкой алкоголя."Люблю, знаете ли, фотографии в стиле: "старшеклассницастарается показаться крутой", – прокомментировала снимок дочь Шнурова.Наследница лидера группы "Ленинград" далека оттусовок и от шоу-бизнеса. 25-летняя Серафима живет в Санкт-Петербурге, работаетграфическим дизайнером. У знаменитого отца бывает на крупных концертах.У известного певца Сергея Шнурова двое детей, Серафима -старшая. Ее мать – первая жена музыканта Мария Исмагилова. От второй жены -Светланы Косициной – у рокера есть сын Аполлон. Ему исполнилось 18 лет.Серафима Шнурова два года назад вышла замуж. Подписчикизаметили на ее пальце обручальное кольцо. Как выяснилось, ее выбор пал на простогопарня, который в т о время работал барменом. Теперь у дочери известногомузыканта двойная фамилия – Шнурова-Астанина, пишетНапомним, недавно много пересудов вызвала тайная свадьба Сергея Шнурова. Артист, едва оформив развод, снова женился. Церемония заключения брака Шнурова и его молодой избранницы, 26-летней светской львицы из Екатеринбурга Ольги Абрамовой, состоялась во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Все прошло в обстановке строжайшей секретности. Артист не стал слушать торжественные речи работников ЗАГСа и покинул здание спустя пять минут.