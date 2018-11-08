Вступая в открытое противоборство с преступниками, полицейские ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь.

Профессия сотрудника полиции - одна из самых опасных в современном мире. Вступая в открытое противоборство с преступниками, полицейские ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь.На встрече Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с семьями погибших сотрудников, прошедшей накануне, было отмечено, что в этом году при выполнении служебных обязанностей погибли 37 сотрудников органов внутренних дел. Все они в минуту смертельной опасности остались верными Присяге, проявили стойкость и мужество. Многим посмертно присвоены высокие государственные награды.С 2011 года в соответствии с приказом МВД России 8 ноября является Днем памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. В подразделениях Министерства сегодня проходят мероприятия, посвященные этому дню. Сотрудники полиции встречаются с родственниками павших товарищей, посещают места захоронений героев, проводят церемонии возложения венков к мемориалам.