× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/08-11-2018-alternativnyj-vzglyad-na-byudzhet-vybory-glav-i-musornyj-vopros.html" target="_blank">Альтернативный взгляд на бюджет, выборы глав и мусорный вопрос</a> - К парламентской теме. Мы продолжаем общаться здесь, в нашей студии, с представителями фракций, которые представлены в Законодательном собрании региона. Сегодня на наши вопросы о работе фракции КПРФ в областном парламенте ответил заместитель председателя ЗакСобрания, а также первый секретарь Владимирского областного комитета КПРФ Антон Сидорко.