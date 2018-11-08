Футбольный ЦСКА потерял еще одного игрока после матча Лиги чемпионов против итальянской Ромы. Кроме получившего сотрясение мозга Марио Фернандеса на неопределенный срок выпал Иван Облаков, которому диагностировали перелом руки.

Футбольный ЦСКА потерял еще одного игрока после матча Лиги чемпионов против итальянской "Ромы". Кроме получившего сотрясение мозга Марио Фернандеса на неопределенный срок выпал Иван Обляков, которому диагностировали перелом руки.Полузащитник "красно-синих" получил закрытый косой перелом пястной кости правой кисти, сообщает официальный сайт клуба. О сроках восстановления 20-летнего футболиста пока ничего не известно.