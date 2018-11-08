В четверг Зенит проведет во Франции матч четвертого тура Лиги Европы с Бордо. Не сможет помочь российскому клубу его лучший бомбардир Артем Дзюба, получивший травму.

В четверг "Зенит" проведет во Франции матч четвертого тура Лиги Европы с "Бордо". Не сможет помочь российскому клубу его лучший бомбардир Артем Дзюба, получивший травму.О том, что "Зенит" не сможет рассчитывать на Дзюбу, сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак. "У Дзюбы повреждение, он не тренировался с командой. Также не сыграет Бранислав Иванович. Оставили его, потому что ему очень сложно из-за игр без замен, нагрузка на него выпала большая", — приводит слова Семака ТАСС.В матчах Лиги Европы Артем забил 5 мячей, в том числе и в ворота "Бордо" в первой встрече. Матч в Санкт-Петербурге завершился победой "Зенита" 2:1. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в группе С с 7 очками. "Бордо" проиграл все три встречи и занимает последнее место.