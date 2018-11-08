Преподаватели обучали по 12 направлениям

Преподаватели обучали по 12 направлениямНа базе Медицинского информационно-аналитического центра Владимирской области прошли выездные циклы усовершенствования докторов. В мероприятии принимали участие преподаватели Приволжского исследовательского медицинского университета из Нижнего Новгорода.С помощью полученных знаний 215 врачей повысили свою квалификацию, некоторые из докторов получили новые специальности.Преподаватели обучали по 12 направлениям: терапия, акушерство и гинекология, общественное здоровье и здравоохранение, анестезиология и реаниматология, трансфузиология, общая врачебная практика, профпатология, функциональная диагностика и кардиология, экспертиза качества медицинской помощи, экспертиза временной нетрудоспособности, ревматология.