Участники аукциона по продаже стратегически важного
российского актива подали жалобу в ФАС: потенциальные покупатели Транспортно-логистического
комплекса (ТЛК) в порту Усть-Луга утверждают, что не были надлежащим способом
ознакомлены с документацией. Речь идет о документах, свидетельствующих о
задолженностях и финансовых обязательствах ТЛК.
Участники аукциона по продаже стратегически важного
российского актива подали жалобу в ФАС: потенциальные покупатели Транспортно-логистического
комплекса (ТЛК) в порту Усть-Луга утверждают, что не были надлежащим способом
ознакомлены с документацией. Речь идет о документах, свидетельствующих о
задолженностях и финансовых обязательствах ТЛК.
Комплекс в незамерзающем порту на Балтике называют основным
активом миллиардера , обвиняемого в хищениях. В сентябре 2018 года ТЛК в
очередной раз был выставлен на торги, но у участников аукциона возникли трудности
с доступом к документам комплекса.
В составе лота, помимо самого ТЛК, также включены права
аренды земельных участков у Росморречфлота, комитета по управлению имуществом
Кингисеппского района Ленобласти, а также комитета по природным ресурсам
Ленобласти. Актив оценивается примерно в .
Среди желающих его приобрести – несколько крупных компаний,
в том числе ООО "Капитал М", связанная, , с кузбасским миллиардером Александром Щукиным,
АО Холдинговая компания "Новотранс" Константина Гончарова. Есть и довольно
странные игроки – кипрская компания ACG Finance Limited и частное лицо –
победительница конкурса "Юрист сезона. Весна-2017" Мария Кудинова, пишет
"Независимая газета".
Практически все участники торгов пожаловались в ФАС на
грубые нарушения, допущенные, по их мнению, организаторами аукциона. Дело в
том, что ни у кого из потенциальных участников не было возможности ознакомиться
с документами, описывающими обременения ТЛК.
А они достаточно серьезные. Оказывается, конкурсный
управляющий ТЛК Андрей Мариничев заключил с ООО "Новые коммунальные технологии
(НКТ) договоры аренды и субаренды. Получается, что выставленное на торги
имущество находится в долгосрочной субаренде у НКТ и это уже вызывает удивление.
По данным , в январе 2018 года НКТ перекупило всего
за 46 миллионов рублей через цепочку посредников 5,2 миллиарда рублей долга
банкротящегося ТЛК перед Сбербанком. Таким образом, НКТ обрело статус
залогового кредитора и постаралось внести в реестр требований в деле о
банкротстве ТЛК дополнительные суммы процентов за пользование заемными
средствами, а также неустойку, из-за чего кредитный массив ТЛК за несколько
месяцев смог вырасти в два раза, превысив 10 миллиардов.
Условия самой субаренды до сих пор не раскрыты ни участникам
дела о банкротстве ТЛК, ни сторонним лицам, ни потенциальным участникам торгов.
Как отмечает издание , все происходящее можно расценивать как действия,
предпринятые в противовес интересам собственника активов и потенциальных
участников торгов.
Вырисовывается довольно интересная схема: организатор торгов,
скрывая информацию об активе, предположительно, создает преимущество для
залогового кредитора. А НКТ вполне может быть заинтересована в приобретении
имущества, так как имеет право оставить его за собой по цене на 10% ниже начальной
продажной цены. При этом похоже, что само ООО "НКТ", созданное только в 2017
году, не обладает ресурсами, необходимыми для участия в торгах, не говоря уже о
материально-технической базе для ведения какой-либо деятельности в порту.
В итоге ситуация пока находится на этапе выполнения
предписания ФАС об устранении нарушений при
организации торгов. То есть, речь идет о том, чтобы участники аукциона получили
возможность ознакомиться со всеми необходимыми документами лота.
Но Андрей Мариничев уже оспорил решение ФАС, хотя сам не так
давно говорил , что хочет продать лот тем, кто осознает риски,
связанные с договорами аренды НКТ и при этом готов купить актив. Жалобы же, по
мнению организатора торгов, направлены на то, чтобы за лот поторговаться. У
экспертов, между тем, складывается впечатление, что Мариничев умышленно
затягивает продажу активов.
Не исключено, что у Мариничева просто такой стиль работы. СМИ
писали, что несколько лет назад на судебных заседаниях, где он также выступал в
роли конкурсного управляющего, его уже косвенно обвиняли в ненадлежащей
инвентаризации имущества должников-банкротов, а также возможном содействии
собственникам этих компаний в сокрытии имущества от кредиторов.
в этой связи удивляет равнодушие к происходящему сотрудников госструктур и надзорных органов. Ведь
подобное развитие событий на торгах можно расценить как нанесение ущерба
интересам региона и бюджету страны.