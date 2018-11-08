Участники аукциона по продаже стратегически важного российского актива подали жалобу в ФАС: потенциальные покупатели Транспортно-логистического комплекса (ТЛК) в порту Усть-Луга утверждают, что не были надлежащим способом ознакомлены с документацией. Речь идет о документах, свидетельствующих о задолженностях и финансовых обязательствах ТЛК.

Участники аукциона по продаже стратегически важногороссийского актива подали жалобу в ФАС: потенциальные покупатели Транспортно-логистическогокомплекса (ТЛК) в порту Усть-Луга утверждают, что не были надлежащим способомознакомлены с документацией. Речь идет о документах, свидетельствующих озадолженностях и финансовых обязательствах ТЛК.Комплекс в незамерзающем порту на Балтике называют основнымактивом миллиардера , обвиняемого в хищениях. В сентябре 2018 года ТЛК вочередной раз был выставлен на торги, но у участников аукциона возникли трудностис доступом к документам комплекса.В составе лота, помимо самого ТЛК, также включены правааренды земельных участков у Росморречфлота, комитета по управлению имуществомКингисеппского района Ленобласти, а также комитета по природным ресурсамЛенобласти. Актив оценивается примерно в .Среди желающих его приобрести – несколько крупных компаний,в том числе ООО "Капитал М", связанная, , с кузбасским миллиардером Александром Щукиным,АО Холдинговая компания "Новотранс" Константина Гончарова. Есть и довольностранные игроки – кипрская компания ACG Finance Limited и частное лицо –победительница конкурса "Юрист сезона. Весна-2017" Мария Кудинова, пишет"Независимая газета".Практически все участники торгов пожаловались в ФАС нагрубые нарушения, допущенные, по их мнению, организаторами аукциона. Дело втом, что ни у кого из потенциальных участников не было возможности ознакомитьсяс документами, описывающими обременения ТЛК.А они достаточно серьезные. Оказывается, конкурсныйуправляющий ТЛК Андрей Мариничев заключил с ООО "Новые коммунальные технологии(НКТ) договоры аренды и субаренды. Получается, что выставленное на торгиимущество находится в долгосрочной субаренде у НКТ и это уже вызывает удивление.По данным , в январе 2018 года НКТ перекупило всегоза 46 миллионов рублей через цепочку посредников 5,2 миллиарда рублей долгабанкротящегося ТЛК перед Сбербанком. Таким образом, НКТ обрело статусзалогового кредитора и постаралось внести в реестр требований в деле обанкротстве ТЛК дополнительные суммы процентов за пользование заемнымисредствами, а также неустойку, из-за чего кредитный массив ТЛК за несколькомесяцев смог вырасти в два раза, превысив 10 миллиардов.Условия самой субаренды до сих пор не раскрыты ни участникамдела о банкротстве ТЛК, ни сторонним лицам, ни потенциальным участникам торгов.Как отмечает издание , все происходящее можно расценивать как действия,предпринятые в противовес интересам собственника активов и потенциальныхучастников торгов.Вырисовывается довольно интересная схема: организатор торгов,скрывая информацию об активе, предположительно, создает преимущество длязалогового кредитора. А НКТ вполне может быть заинтересована в приобретенииимущества, так как имеет право оставить его за собой по цене на 10% ниже начальнойпродажной цены. При этом похоже, что само ООО "НКТ", созданное только в 2017году, не обладает ресурсами, необходимыми для участия в торгах, не говоря уже оматериально-технической базе для ведения какой-либо деятельности в порту.В итоге ситуация пока находится на этапе выполненияпредписания ФАС об устранении нарушений приорганизации торгов. То есть, речь идет о том, чтобы участники аукциона получиливозможность ознакомиться со всеми необходимыми документами лота.Но Андрей Мариничев уже оспорил решение ФАС, хотя сам не такдавно говорил , что хочет продать лот тем, кто осознает риски,связанные с договорами аренды НКТ и при этом готов купить актив. Жалобы же, помнению организатора торгов, направлены на то, чтобы за лот поторговаться. Уэкспертов, между тем, складывается впечатление, что Мариничев умышленнозатягивает продажу активов.Не исключено, что у Мариничева просто такой стиль работы. СМИписали, что несколько лет назад на судебных заседаниях, где он также выступал вроли конкурсного управляющего, его уже косвенно обвиняли в ненадлежащейинвентаризации имущества должников-банкротов, а также возможном содействиисобственникам этих компаний в сокрытии имущества от кредиторов.в этой связи удивляет равнодушие к происходящему сотрудников госструктур и надзорных органов. Ведьподобное развитие событий на торгах можно расценить как нанесение ущербаинтересам региона и бюджету страны.