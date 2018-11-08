Американская поп-певица Бритни Спирс сейчас активно готовится к новым концертам. Видеозапись с одной из репетиций она разместила на своей странице в Instagram.

Американская поп-певица Бритни Спирс сейчас активно готовится к новым концертам. Видеозапись с одной из репетиций она разместила на своей странице в Instagram.Звезда рассказала своим подписчикам, что устроила конкурс для восьми талантливых танцоров. Она обучила их нескольким движениям и попросила пользователей помочь ей выбрать лучших. "Как вы думаете, кто из них пройдет отбор и примет участие в моем шоу?" – спросила она у поклонников. Однако внимание юзеров привлекала сама танцующая Бритни. "Королева!", – написал один из подписчиков.