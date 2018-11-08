Экс-вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, отбывающего тюремное заключение по делу о коррупции, доставили в больницу. Об этом сообщил его адвокат Эдуардо Франко Лоор на своей странице в Twitter.

Экс-вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, отбывающего тюремное заключение по делу о коррупции, доставили в больницу. Об этом сообщил его адвокат Эдуардо Франко Лоор на своей странице в Twitter.Как отметил юрист, состояние бывшего вице-президента Гласа очень сильно ухудшилось, в результате его жизни угрожает опасность. Глас был срочно доставлен в больницу в Кито. "Мы считаем, что ответственность за его состояние и жизнь несет нынешнее правительство", — подчеркнул Лоор.Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа написал в соцсети, что Глас был госпитализирован после 17 дней голодовки.В конце октября Хорхе Глас объявил голодовку в знак несогласия с переводом в другое пенитенциарное учреждение. В декабре 2017 года суд признал политика виновным в организации преступного сообщества, созданного для незаконного обогащения, и приговорил его к шести годам лишения свободы. Дело, по которому осудили Гласа, связано с коррупционными схемами, применявшимися бразильской строительной компанией Odebrecht. По данным следствия, экс-вице-президент получал от Odebrecht взятки за помощь с заключением контрактов с правительством Эквадора.Уголовный процесс против Гласа стал началом конфликта между бывшим президентом Эквадора Рафаэлем Корреа и ее нынешним лидером. Ленин Морено, пришедший к власти в апреле 2017 года, считался преемником Корреа. Но через несколько месяцев после вступления Морено в должность отношения между двумя политиками окончательно испортились, напоминает ТАСС.После начала расследования в отношении Гласа Морено подписал указ о лишении его всех полномочий. Корреа встал на сторону Гласа и обвинил Морено в отказе от политики преемственности, с которой тот шел на президентские выборы в 2017 году.