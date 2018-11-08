Амурская прокуратура требует возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц исправительной колонии, где отбывает наказание член банды Цапков Вячеслав Цеповяз.

Амурская прокуратура требует возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц исправительной колонии, где отбывает наказание член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз, передает телеканал "Россия 24".Ранее, в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз, отбывающий 20-летний срок по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках за столом, на котором лежат крабы, шашлык и красная икра. В настоящее время Цеповяз помещен в штрафной изолятор (ШИЗО).Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, ведомство направило материалы проверки в следственные органы. По его словам, администрация колонии "незаконно перевела осужденного за убийства на облегченные условия, создав ему необоснованно комфортные условия".Главарь Кущевской ОПГ Сергей Цапок и члены его банды осуждены за убийство 12 человек осенью 2010 года. Главарь банды получил пожизненный срок, однако скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.