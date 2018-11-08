Больше полутора миллионов человек вернулись на места постоянного проживания в Сирии. Такие данные предоставили на совместном брифинге Минобороны и МИД. По информации военного ведомства, уже удалось вернуть в страну более 250 тысяч беженцев. Еще примерно миллион двести пятьдесят тысяч - это внутренне перемещенные лица.

Больше полутора миллионов человек вернулись на места постоянного проживания в Сирии. Такие данные предоставили на совместном брифинге Минобороны и МИД. По информации военного ведомства, уже удалось вернуть в страну более 250 тысяч беженцев. Еще примерно миллион двести пятьдесят тысяч — это внутренне перемещенные лица.Сейчас возвращение беженцев — одна из главных задач, считают в обоих министерствах. Кроме того, в приоритете создание конституционного комитета, его планируют сформировать к концу года, отмечает телеканал "Россия 24".