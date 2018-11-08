Против дорожных ям. После одного из материалов с участием активиста ОНФ, посвященного качеству владимирских дорог, который вышел в эфире федерального телеканала, общественники решили и во Владимире устроить круглый стол. Людям, чиновникам и инспекторам еще раз показали Карту убитых дорог и заострили внимание на особенно актуальных, по мнению общественников, вопросах. Как смотрит исполнительная власть на эти инициативы? Расскажет Игорь Липский.

Против дорожных ям. После одного из материалов с участием активиста ОНФ, посвященного качеству владимирских дорог, который вышел в эфире федерального телеканала, общественники решили и во Владимире устроить круглый стол. Людям, чиновникам и инспекторам еще раз показали "Карту убитых дорог" и заострили внимание на особенно актуальных, по мнению общественников, вопросах. Как смотрит исполнительная власть на эти инициативы? Расскажет Игорь Липский.На "Карте убитых дорог" во Владимирской области сегодня 702 проблемных участка. Только во Владимире таких болевых точек больше 220. Главные дорожные вопросы областного центра на "круглом столе" напрямую обсуждают общественники, жители города и чиновники. Среди лидеров антирейтинга - улицы Полины Осипенко, проспект Строителей, Совхозная, Сперанского и Фатьянова.Сергей Федяев, активист проекта ОНФ "Карта убитых дорог": "Это "Пугачёвский бунт", это соединение улицы Сперанского с улицей Чапаева. Это большие пробки, переживание водителя. Вовремя попасть из юго-западного микрорайона в центр города, в сторону Москвы. То есть сегодня будет уделено внимание именно ещё организации дорожного движения по городу Владимиру".Проблемные точки общественники просят включить в план ремонта на 2019 год. Есть претензии и к состоянию пешеходных переходов. Последний рейд активистов ОНФ показал, что многие из них по-прежнему в плачевном состоянии.Местные жители вспомнили про критическую ситуацию на улице Стрелецкой. После запуска Лыбедской магистрали движение здесь интенсивное. Летом здесь установили пешеходный переход. Знак пешеходного перехода загораживают ветки деревьев. "Лежачих полицейских" нет. Приближаясь к "зебре", водители не сбрасывают скорость. Люди боятся попасть под машину. А многолетняя переписка с чиновниками не дает результатов.Нина Черновская, местная жительница ул. Стрелецкая: "Возьмём в планы работы, предусмотрим, нет средств на строительство тротуаров, нет проектов на строительство тротуаров. Были всевозможные отписки - результатов было ноль".Местные жители предлагают установить здесь новое освещение, сделать тротуар вдоль проезжей части и организовать одностороннее движение. Но заместитель главы администрации города Сергей Литвинкин заявил, что с решением этого вопроса стоит подождать.Сергей Литвинкин, зам. главы администрации г. Владимира: "По обрезке деревьев - это не такая большая проблема, чтобы её устранить. У Ленинского военкомата сделали пешеходный переход. По освещению тоже больших проблем не существует. Единственное, что я бы аккуратнее подходил к организации одностороннего движения с учётом того, что сейчас у нас город Владимир испытывает значительные нагрузки и транспортный проход в связи с ремонтом М-7".На круглом столе остро встал вопрос недостроенных дорог. Улица Сперанского недоделана, а соединение Нижней Дубровы и Диктора Левитана недостроено. Заместитель главы администрации города Владимира Сергей Литвинкин заявил, что мэрия готова продлить дорогу до улицы Чапаева уже в 2019 году. Но стоимость первого этапа ремонта составит 78 миллионов рублей.Сергей Литвинкин, зам. главы администрации г. Владимира: "В случае если нам, допустим, с регионального или с федерального бюджета окажут финансовую поддержку, мы готовы рассмотреть строительство данного участка дороги".Чиновники и общественники пообещали жителям, что эта встреча не последняя. В следующий раз на "круглом столе" городские власти отчитаются о решении проблем, которые обсуждали сегодня.