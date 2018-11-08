Адвокаты российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева подтвердили, что в Монако ему было предъявлено обвинение. Ранее он провел почти сутки на допросе в полиции, сейчас владелец футбольного клуба Монако находится под судебным контролем. Рыболовлеву также оставили свободу перемещения, но запретили встречаться с другими участниками разбирательства в деле о коррупции.

Адвокаты российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева подтвердили, что в Монако ему было предъявлено обвинение. Ранее он провел почти сутки на допросе в полиции, сейчас владелец футбольного клуба "Монако" находится под судебным контролем. Рыболовлеву также оставили свободу перемещения, но запретили встречаться с другими участниками разбирательства в деле о коррупции, отмечает телеканал "Россия 24"."Мы подтверждаем также, что Дмитрий Рыболовлев находится под судебным контролем, но уточняем, что он полностью свободен в своих перемещениях, с единственным условием — не встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве, и являться по повестке следственного судьи, что он и будет делать, как делал всегда", — заявил Дмитрий Чечкин, представитель Дмитрия Рыболовлева.Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, который был задержан во вторник в Монако, выпущен на свободу (условную — покидать территорию страны ему запрещено). Миллиардеру предъявлено обвинение в коррупции. Также Рыболовлева подозревают в использовании своих связей в суде против известного арт-дилера Ива Бувье и в сомнительных операциях в футбольном клубе "Монако". Там все обвинения в адрес президента клуба уже опровергли, назвав их лживыми.