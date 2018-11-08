В среду, 7 ноября, генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента Дональда Трампа прошение об отставке. В тексте направленного в Белый дом заявления говорится : Уважаемый господин президент, по вашей просьбе я подаю в отставку.

В среду, 7 ноября, генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента Дональда Трампа прошение об отставке. В тексте направленного в Белый дом заявления говорится : "Уважаемый господин президент, по вашей просьбе я подаю в отставку".Глава американской администрации поблагодарил уходящего в отставку Джеффа Сешнса за службу на посту генерального прокурора, передает ТАСС. В своем Twitter Дональд Трамп написал: "Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему всего хорошего!"Исполняющим обязанности генерального прокурора США станет Мэтью Уитэкер, занимавший пост начальника аппарата генерального прокурора США в министерстве юстиции.Джефф Сешнс был 84-м генеральным прокурором США, этот пост он занял в феврале 2017 года. Именно при Сешнсе было инициировано расследование о возможном вмешательстве России в выборы президента США 2016 года и предполагаемом сговоре Дональда Трампа с Москвой, а Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором. Ранее Дональд Трамп заявлял, что это расследование вредно для Соединенных Штатов и должно быть закрыто. При этом он подчеркивал, что не намерен закрывать это расследование по собственной инициативе, напоминает "Интерфакс".