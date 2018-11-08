Голливудский актер Брэд Питт заявил, что больше никогда не вступит в брак. Об этом рассказал один из близких друзей звезды Бойцовского клуба.

Голливудский актер Брэд Питт заявил, что больше никогда не вступит в брак. Об этом рассказал один из близких друзей звезды "Бойцовского клуба".Питт до сих пор не может прийти в себя после кошмарного развода с актрисой Анджелиной Джоли. "Он больше ни за что не женится. Он сказал, что ему хватило Энджи и он никогда, никогда не сделает это снова", – сказал анонимный источник. Он также добавил, что "Брэд не будет одинок", но "больше никогда не вступит в брак".Актер оставил свою первую супругу Дженнифер Энистон после встречи с Джоли во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит", чем шокировал Голливуд. Официально звездная пара подтвердила свои отношения в 2006 году, а свадьба состоялась лишь спустя восемь лет. У Питта и Джоли шесть детей.В сентябре 2016 года Анджелина подала заявление о расторжении брака. В качестве причины развода она указала разногласия в методах воспитания детей и алкогольную зависимость супруга. Однако процесс длится и по сей день. Причиной тому стал вопрос об опеке. Сейчас Джоли пытается завладеть опекой над шестью детьми, сам же актер предлагает поделить ее пополам, передает RadarOnline.com.Напомним, что недавно бывшая девушка Брэда Питта, израильский архитектор Нэри Оксман, объявила о помолвке с бизнесменомБиллом Акманом. Слухи о том, что актер из "Загадочной истории Бенджамина Баттона" встречается с Оксман, появились летом этого года.Однако сама архитектор заявила, что их связывают только дружеско-рабочие отношения. Актер всегда интересовался дизайном, и они даже работали вместе над проектом в Новом Орлеане. В интервью The New York Times она сказала, что с радостью поработала бы с Питтом еще. Нэри также назвала его "последним из могикан в Голливуде эпохи Netflix" и сказала, что он сводит в своей работе "современность и вечность".