Американский автопроизводитель Ford демонстрирует, что будущее городского транспорта — не только за автомобилями. Как сообщает интернет-издание Axios со ссылкой на несколько источников, компания договорилась о покупке стартапа Spin, предлагающего прокат электросамокатов в ряде городов США.

Американский автопроизводитель Ford демонстрирует, что будущее городского транспорта — не только за автомобилями. Как сообщает интернет-издание Axios со ссылкой на несколько источников, компания договорилась о покупке стартапа Spin, предлагающего прокат электросамокатов в ряде городов США.Сумма сделки может составить до 100 млн долларов с учетом дополнительного вознаграждения основателям стартапа. В настоящее время, пишет TechCrunch, электросамокаты Spin можно взять напрокат в столице США Вашингтоне, а также Денвере (Колорадо), Лонг-Бич (Калифорния) и еще нескольких городах, а также в кампусах пяти университетов.По данным источников TechCrunch, Spin в июне обязалась до конца года закупать по 30 000 самокатов ежемесячно у компании Ninebot, принадлежащей Segway. Не вполне ясно, почему Ford решила купить компанию по прокату электротранспорта, вместо того чтобы развивать аналогичный сервис самостоятельно в партнерстве с одним из производителей таких устройств. В октябре 2018-го Ford запустила собственный экспериментальный проект по прокату электросамокатов Jelly — он работает на территории университета Пердью в штате Индиане.Ведущим инвестором прошлогоднего раунда финансирования Spin выступил инвестфонд Grishin Robotics, принадлежащий председателю совета директоров и сооснователю Mail.Ru Дмитрию Гришину. Это первый случай, когда проинвестированный Grishin Robotics транспортный стартап был куплен крупным игроком.