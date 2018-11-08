Футбольный клуб Уфа продемонстрировал болельщикам маскота, который уже 11 ноября будет заводить местную публику на стадионе Нефтяник в матче 14-го тура чемпионата России против московского Спартака.

Футбольный клуб "Уфа" продемонстрировал болельщикам маскота, который уже 11 ноября будет заводить местную публику на стадионе "Нефтяник" в матче 14-го тура чемпионата России против московского "Спартака".Талисманом "Уфы" стала пчела в клубных цветах. Официальный twitter клуба попросил болельщиков оценить маскота: "Наш новый талисман! Как вам?" В ближайшее время будет объявлен конкурс для выбора имени талисману.Напомним, что накануне руководство "Уфы" отправило в отставку главного тренера команды Сергея Томарова. Вместо него клуб возглавил Дмитрий Кириченко, который уже успел оценить маскота. "Просто супер!", — заявил российский специалист.