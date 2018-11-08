Два конверта с неизвестным порошком поступили в адрес руководителя Молодежненского сельского поселения Крыма, в настоящее время они направлены на экспертизу.

Два конверта с неизвестным порошком поступили в адрес руководителя Молодежненского сельского поселения Крыма, в настоящее время они направлены на экспертизу.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал председатель Симферопольского районного совета Михаил Макеев.По ее словам, никто не рискнул вскрыть странные почтовые отправления, отправленные кем-то с главного почтамта в Симферополе. В результате прибегли к помощи полиции. В данное время конверты направлены на экспертизу.