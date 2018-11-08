Стали лучшими на Всероссийской туристской премии «Маршрут года - 2018». Представители Владимирской области выиграли в финале всероссийского туристического конкурса. Он проходил в Ульяновске. Там защищали более 90 проектов из 32 регионов страны. Проект «Гороховец – кладезь купеческих традиций» занял первое место в номинации «Лучший туристский маршрут в городе», а «Путешествие в гороховое царство, пряничное государство» - в номинации «Лучший детский маршрут».

Стали лучшими на Всероссийской туристской премии Маршрут года - 2018. Представители Владимирской области выиграли в финале всероссийского туристического конкурса. Он проходил в Ульяновске. Там защищали более 90 проектов из 32 регионов страны. Проект Гороховец – кладезь купеческих традиций занял первое место в номинации Лучший туристский маршрут в городе, а Путешествие в гороховое царство, пряничное государство - в номинации Лучший детский маршрут. Изюминкой маршрутов-победителей от наших земляков стала не только прогулка по самым красивым местам города и экскурсии в музеях, но и мастер-классы для детей и взрослых, а также интерактивные программы, позволяющие туристам окунуться в прошлое.