Новый гипермаркет под шведским брендом расположится на севере столицы

Шведская компания IKEA откроет новый магазин на арендованных площадях на Ходынском поле в Северном округе столицы. Это будет первый полноформатный магазин в старых границах Москвы, сообщает Коммерсантъ.Новая IKEA расположится на двух этажах торгового центра Авиапарк, где ранее находился гипермаркет электроники MediaMarkt. Компания впервые открывает магазин на арендованной площади, уточняется в заметке.Ранее сообщалось, что IKEA подписала контракт с московской мэрией, которая обещала ритейлеру земельные участки в обмен на 50 млрд руб. инвестиций. Однако землю компании так и не предоставили. Именно поэтому, по мнению экспертов, ритейлер решил открыть магазин на арендованной площади, следует из публикации.В ближайшие четыре года в пределах МКАД появится еще четыре гипермаркета под шведским брендом. Эксперты Коммерсанта предполагают, что они также расположатся на арендованных площадях.