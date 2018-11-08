У известной российской актрисы Виктории Исаковой есть
ребенок. Девочке уже два или три года, однако артистка до сих пор скрывала, что
стала мамой.
У известной российской актрисы Виктории Исаковой есть
ребенок. Девочке уже два или три года, однако артистка до сих пор скрывала, что
стала мамой.
Виктория Исакова и ее муж, режиссер Юрий Мороз, – самые
таинственные российские звезды. Паре более двух лет удавалось скрывать от
прессы и поклонников пополнение в семье.
Фотографии девочки двух-трех лет время от времени появлялись в Instagram Исаковой. Подписчики
думали, что это дочь друзей или родственников Виктории – поскольку актриса
никак эти снимки не подписывала. У некоторых, правда, возникали подозрения, что
речь идет о ребенке самой артистки, однако подтверждений этому до поры до
времени не находилось.
И вот Виктория призналась, что у нее есть дочь.
Актриса рассказала об этом Вадиму Вернику в интервью журналу "ОК!".
"Я, как мама маленькой дочери, часто думаю, как нужно воспитывать ребенка,
какие ролевые модели мы ей демонстрируем. Стараюсь ответственно относиться к
тому, что все закладывается с детства", – сказала Исакова.
Правда, никаких деталей выяснить не удалось. Виктория не
рассказала, сколько лет ее дочке и как ее зовут. Кое-что знает, видимо, Вадим Верник. Он подчеркнул, что для
Исаковой очень важна семья. Когда актриса говорит о муже и о своей маленькой
дочери, с ее лица не сходит умиротворенная улыбка.
Виктория и Юрий поженились еще в 2003 году. Детей у пары
долгое время не было. Кроме того, возникли проблемы в отношениях Исаковой с
дочерью супруга от первого брака, Дарьей Мороз. В конце концов Дарья приняла
новую избранницу режиссера.