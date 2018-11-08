У известной российской актрисы Виктории Исаковой есть ребенок. Девочке уже два или три года, однако артистка до сих пор скрывала, что стала мамой.

У известной российской актрисы Виктории Исаковой естьребенок. Девочке уже два или три года, однако артистка до сих пор скрывала, чтостала мамой.Виктория Исакова и ее муж, режиссер Юрий Мороз, – самыетаинственные российские звезды. Паре более двух лет удавалось скрывать отпрессы и поклонников пополнение в семье.Фотографии девочки двух-трех лет время от времени появлялись в Instagram Исаковой. Подписчикидумали, что это дочь друзей или родственников Виктории – поскольку актрисаникак эти снимки не подписывала. У некоторых, правда, возникали подозрения, чторечь идет о ребенке самой артистки, однако подтверждений этому до поры довремени не находилось.И вот Виктория призналась, что у нее есть дочь.Актриса рассказала об этом Вадиму Вернику в интервью журналу "ОК!"."Я, как мама маленькой дочери, часто думаю, как нужно воспитывать ребенка,какие ролевые модели мы ей демонстрируем. Стараюсь ответственно относиться ктому, что все закладывается с детства", – сказала Исакова.Правда, никаких деталей выяснить не удалось. Виктория нерассказала, сколько лет ее дочке и как ее зовут. Кое-что знает, видимо, Вадим Верник. Он подчеркнул, что дляИсаковой очень важна семья. Когда актриса говорит о муже и о своей маленькойдочери, с ее лица не сходит умиротворенная улыбка.Виктория и Юрий поженились еще в 2003 году. Детей у парыдолгое время не было. Кроме того, возникли проблемы в отношениях Исаковой сдочерью супруга от первого брака, Дарьей Мороз. В конце концов Дарья принялановую избранницу режиссера.