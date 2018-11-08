Камера наблюдения сняла на видео аварию в подмосковных Бронницах: женщина на легковом автомобиле одновременно сбила трех девятиклассников. По предварительным данным, виновница ДТП перепутала педали газа и тормоза. Пострадали два юноши, отправленные после обследования на амбулаторное лечение, и девушка, находящаяся сейчас в больнице.

В подмосковных Бронницах 6 ноября в вечернее время женщина на легковом автомобиле одновременно сбила трех девятиклассников, идущих по обочине.Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что после столкновения женщина вышла из салона Hyundai со словами: "Извините, ребята!" Однако, увидев повреждения автомобиля, переключила внимание на него: "Ой, машину разбила, как жалко."По предварительным данным, виновница аварии хотела затормозить, однако перепутала педали и случайно нажала на газ.Пострадавших забрала скорая. Двоих юношей после обследования отпустили домой на амбулаторное лечение, один из них получил черепно-мозговую травму. Сбитая девушка в настоящее время по-прежнему находится в больнице, о ее состоянии не сообщается.