Вторая поправка к конституции становится в США символом
массовых убийств, расстрелов и расправ над родственниками, сослуживцами и
людьми с иным цветом кожи. Свободная продажа, хранение и ношение оружия в
Америке – уже не признак демократии, а реальная угроза, нависшая над всей свободолюбивой
нацией.
Вторая поправка к конституции становится в США символом
массовых убийств, расстрелов и расправ над родственниками, сослуживцами и
людьми с иным цветом кожи. Свободная продажа, хранение и ношение оружия в
Америке – уже не признак демократии, а реальная угроза, нависшая над всей свободолюбивой
нацией.
С 1791 года США гордятся тем, что выписали сами себе
лицензию на убийства. До начала ХХ века свободное ношение оружия с трудом несло
в себе заложенный сотни лет назад смысл – самооборону и защиту от посягательств
на жизнь и имущество граждан.
Но сексуальная и прочие революции в народном сознании сделали
свое черное дело: красивая жизнь наркобаронов и гангстеров, поклонение золотому тельцу, пропаганда жестокости и
насилия в кино и на телевидении, компьютерные игры-стрелялки и прочие прелести
новой западной действительности привели к тому, что люди перестали воспринимать
свою и чужую жизни как ценность. Общество стало превращаться в команду зомби,
которая семимильными шагами идет в бездну.
Люди сами придумали себе новые идеалы и слепо стремятся к
ним, а оружие в кармане греет и не дает
расслабиться. Вот и сегодня в баре небольшого городка под Лос-Анджелесом
мужчина убил 12 студентов, хладнокровно расстреляв их из винтовки. Таузенд-Оукс
в течение десятилетий считался одним из самых безопасных городов страны.
Не прошло и недели с того момента, когда 2 ноября в городе Таллахасси
местный житель, 40-летний Пол Бирли после домашней ссоры открыл стрельбу в
студии йоги. В результате погибли две женщины, пять человек были ранены.
За пять дней до этого в Питтсбурге антисемит устроил
стрельбу в синагоге. Не менее шести человек получили ранения, включая двух
офицеров полиции. Стрелок вошел в здание с криками "Все евреи должны
умереть" и вступил в перестрелку с полицейскими, которым пришлось
использовать машины в качестве щита.
И это новости всего лишь последних двух недель. При этом убийцы
все чаще стали использовать автоматическое и полуавтоматическое оружие,
сравнимое по ценам с ноутбуком. Сегодня купить винтовку, автомат и даже пулемет
в Штатах не сложнее, чем сходить в магазин за картошкой. Оружие зачастую попадает
в руки душевнобольным, отсидевшим преступникам и подросткам.
Новости о массовых убийствах в США в последние годы стали
настолько обыденными, что создается впечатление о полном безразличии властей к
жуткой ситуации, сложившейся в обществе.
Недавно ученые из Гарвардского университета заявили, что за
последние три года количество массовых расстрелов в США увеличилось как минимум
в три раза. Это значит, что если дело и дальше пойдет такими темпами, то лет
через 10-15 новости о массовых убийствах будут приходить из Штатов ежедневно.
При этом лечить болезнь почему-то никто не хочет. Или просто
боится, ведь любая дискуссия на тему отмены второй поправки неминуемо приводит
к массовым крикам о недопустимости лишения американцев их основного права.
Прошлому президенту США Бараку Обаме в свое время не удалось
ужесточить правила продажи оружия из-за сопротивления со стороны республиканцев
в конгрессе. Нынешний американский лидер Дональд Трамп не желает менять правила
владения оружием, а по поводу недавней стрельбы в синагоге он заявил, что там
должна была быть вооруженная охрана.
Очевидно, что болезненная для подавляющего большинства
американцев тема запрета оружия еще долго будет под замком и также очевидно,
что за это время случится еще не один массовый расстрел, в результате которого американская
нация потеряет несколько десятков своих представителей.