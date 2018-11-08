Вторая поправка к конституции становится в США символом массовых убийств, расстрелов и расправ над родственниками, сослуживцами и людьми с иным цветом кожи. Свободная продажа, хранение и ношение оружия в Америке – уже не признак демократии, а реальная угроза, нависшая над всей свободолюбивой нацией.

Вторая поправка к конституции становится в США символоммассовых убийств, расстрелов и расправ над родственниками, сослуживцами илюдьми с иным цветом кожи. Свободная продажа, хранение и ношение оружия вАмерике – уже не признак демократии, а реальная угроза, нависшая над всей свободолюбивойнацией.С 1791 года США гордятся тем, что выписали сами себелицензию на убийства. До начала ХХ века свободное ношение оружия с трудом неслов себе заложенный сотни лет назад смысл – самооборону и защиту от посягательствна жизнь и имущество граждан.Но сексуальная и прочие революции в народном сознании сделалисвое черное дело: красивая жизнь наркобаронов и гангстеров, поклонение золотому тельцу, пропаганда жестокости инасилия в кино и на телевидении, компьютерные игры-стрелялки и прочие прелестиновой западной действительности привели к тому, что люди перестали восприниматьсвою и чужую жизни как ценность. Общество стало превращаться в команду зомби,которая семимильными шагами идет в бездну.Люди сами придумали себе новые идеалы и слепо стремятся кним, а оружие в кармане греет и не даетрасслабиться. Вот и сегодня в баре небольшого городка под Лос-Анджелесоммужчина убил 12 студентов, хладнокровно расстреляв их из винтовки. Таузенд-Оуксв течение десятилетий считался одним из самых безопасных городов страны.Не прошло и недели с того момента, когда 2 ноября в городе Таллахассиместный житель, 40-летний Пол Бирли после домашней ссоры открыл стрельбу встудии йоги. В результате погибли две женщины, пять человек были ранены.За пять дней до этого в Питтсбурге антисемит устроилстрельбу в синагоге. Не менее шести человек получили ранения, включая двухофицеров полиции. Стрелок вошел в здание с криками "Все евреи должныумереть" и вступил в перестрелку с полицейскими, которым пришлосьиспользовать машины в качестве щита.И это новости всего лишь последних двух недель. При этом убийцывсе чаще стали использовать автоматическое и полуавтоматическое оружие,сравнимое по ценам с ноутбуком. Сегодня купить винтовку, автомат и даже пулеметв Штатах не сложнее, чем сходить в магазин за картошкой. Оружие зачастую попадаетв руки душевнобольным, отсидевшим преступникам и подросткам.Новости о массовых убийствах в США в последние годы сталинастолько обыденными, что создается впечатление о полном безразличии властей кжуткой ситуации, сложившейся в обществе.Недавно ученые из Гарвардского университета заявили, что запоследние три года количество массовых расстрелов в США увеличилось как минимумв три раза. Это значит, что если дело и дальше пойдет такими темпами, то летчерез 10-15 новости о массовых убийствах будут приходить из Штатов ежедневно.При этом лечить болезнь почему-то никто не хочет. Или простобоится, ведь любая дискуссия на тему отмены второй поправки неминуемо приводитк массовым крикам о недопустимости лишения американцев их основного права.Прошлому президенту США Бараку Обаме в свое время не удалосьужесточить правила продажи оружия из-за сопротивления со стороны республиканцевв конгрессе. Нынешний американский лидер Дональд Трамп не желает менять правилавладения оружием, а по поводу недавней стрельбы в синагоге он заявил, что тамдолжна была быть вооруженная охрана.Очевидно, что болезненная для подавляющего большинстваамериканцев тема запрета оружия еще долго будет под замком и также очевидно,что за это время случится еще не один массовый расстрел, в результате которого американскаянация потеряет несколько десятков своих представителей.