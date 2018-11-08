Мужчина видел лежавшего на асфальте человека, но не остановился и не оказал помощь

Мужчина видел лежавшего на асфальте человека, но не остановился и не оказал помощьЖитель Кольчугина за нарушение правил дорожного движения, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека.В конце прошлого года мужчина за рулем своего автомобиля превысил скорость. Не успев затормозить, он сбил пешехода и, испугавшись, скрылся с места аварии. После совершения ДТП подсудимый проехал мимо места происшествия, видел лежавшего на асфальте человека, но не остановился и не оказал помощь.Суд приговорил водителя к лишению свободы на 1 год в колонии-поселении. Автомобилем он не сможет управлять 3 года.