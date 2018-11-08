С недавних пор у владимирского перевозчика стало 19 городских маршрутов

С недавних пор у владимирского перевозчика стало 19 городских маршрутовВо владимирском паблике появился пост о том, что компания «АДМ» купила у «БигАвтоТранса» около 10-ти немецких автобусов Mercedes-Benz. Автор записи даже указал номера транспортных средств, приобретенных главным перевозчиком областного центра.Напомним, 22 октября компания «АДМ» все «бигановские» маршруты. Теперь у перевозчика 19 автобусных маршрутов, что стало рекордом для нашего региона.