В Турции к 13 годам тюрьмы приговорена 25-летняя Сибел Демиралп – модель и первая турчанка, которая в 2016 году стала Мисс Евразия. Красавица заманила ювелира в гости, где его ждали бандиты. Они избили жертву, сделали неприличные фото и требовали крупную сумму за снимки. Позже банду арестовали.

В Турции к 13 годам тюрьмы приговорена 25-летняя Сибел Демиралп – модель и первая турчанка, которая в 2016 году стала "Мисс Евразия", сообщают турецкие СМИ.Близкие считали ее доброй и отзывчивой девушкой, однако, оказалось, она связалась с бандой вымогателей.Пользуясь своими чарами, Сибел познакомилась в Интернете с богатым ювелиром. Очарованный ею мужчина захотел встретиться с девушкой лично. Когда он приехал к ней в гости, то его ждали бандиты.Они раздели и избили ювелира, затем сделали компрометирующие его фото, за которые требовали 240 тысяч лир (около 45 тысяч долларов).Вымогатели свое получили, но вскоре делом занялась полиция. В результате вся банда была арестована и получила большие сроки, в том числе и красавица Сибел, которая ближайшие годы теперь проведет за решеткой.