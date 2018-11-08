Весной этого года мужчина забрал из тайника оптовую партию запрещенных веществ

Весной этого года мужчина забрал из тайника оптовую партию запрещенных веществКовровчанина, торговавшего наркотиками, поймали сотрудники владимирской транспортной полиции. Весной этого года мужчина забрал из тайника оптовую партию запрещенных веществ. Его «начальник» поручил наркодилеру разложить их по «закладках». Незаконная деятельность контролировалась через интернет. Но преступник попался.Во время обыска у мужчины нашли 5 пакетиков с «синтетикой». Наполненные тайники он также показал полицейским. Дома и в гараже у злоумышленника хранилась еще партия запрещенных веществ.Мужчину приговорили к 6 годам лишения в колонии строгого режима. Материалы уголовного дела в отношении остальных членов преступной группы выделили в отдельное производство, ведется следствие.