Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что этап Мирового тура по керлингу среди мужских команд пройдет с 1 по 3 февраля 2019 года в Москве. Соревнования ведущих сборных мира примет Красная площадь.

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что этап Мирового тура по керлингу среди мужских команд пройдет с 1 по 3 февраля 2019 года в Москве. Соревнования ведущих сборных мира примет Красная площадь."В самый разгар сезона всегда очень сложно собрать сильнейших спортсменов, но в Россию на этот турнир все едут с большим удовольствием. Потому что все от участников до гостей соревнований получают яркие эмоции, драйв и самые незабываемые впечатления", — приводит слова Свищева РИА Новости.Уже известно, что в турнире будут участвовать восемь ведущих команд мира. Напомним, что ранее этап Мирового тура по керлингу дважды подряд проводился на Красной площади. Это произошло в 2014 и 2015 годах.