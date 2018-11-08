Криштиану Роналду забил свой первый мяч в еврокубках за новый клуб – итальянский Ювентус. От португальца пострадала его бывшая команда – Манчестер Юнайтед.

Криштиану Роналду забил свой первый мяч в еврокубках за новый клуб – итальянский "Ювентус". От португальца пострадала его бывшая команда – "Манчестер Юнайтед".На 65 минуте матча четвертого тура Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед" защитник туринцев Леонардо Бонуччи забросил мяч в штрафную, где Роналду моментально пробил по воротам. Ратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа был бессилен.Этот гол стал первым для португальского бомбардира в матчах европейских кубков за "Ювентус". Ранее Криштиану забивал за "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус" прошлым летом.