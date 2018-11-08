Полицией задержаны около 20 членов банды, распространявшей наркотики в регионах.

Полицией задержаны около 20 членов банды, распространявшей наркотики в регионах, передает РИА Новости.Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, среди задержанных лидеры преступного сообщества, курьеры, кладовщики, провизоры и сбытчики наркотиков.По словам Волк, у членов ОПГ изъята почти тонна запрещенных веществ, оборудование, 160 килограммов ингредиентов для создания наркотиков и больше тонны химреактивов, а также поддельные документы сотрудников силовых ведомств.Как отметила представитель полиции, в сентябре-октябре полиция пресекла три поставки особо крупных партий наркотиков, а в четырех регионах сотрудники МВД смогли ликвидировать розничные сети сбыта.Запрещенные вещества ввозили из Европы или производили в лаборатории в Подмосковье.Возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем". Все фигуранты арестованы.