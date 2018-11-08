В Испании прошел матч четвертого тура Лиги чемпионов в группе Н. Валенсия со счетом 3:1 обыграла швейцарский Янг Бойз 3:1.

В Испании прошел матч четвертого тура Лиги чемпионов в группе Н. "Валенсия" со счетом 3:1 обыграла швейцарский "Янг Бойз" 3:1."Валенсия", игравшая без травмированного Дениса Черышева, вышла вперед на 14 минуте. Санти Мина добил в сетку мяч, отскочивший от штанги. Но развить успех хозяева не смогли. Более того на 37 минуте гости воспользовались несогласованностью обороны "летучих мышей" и восстановили равенство. Гол на счету Роже Ассале. Но на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу "Валенсии". Снова отличился Санти Мина.На 56 минуте в воротах "Янг Бойз" побывал третий мяч, который забил Карлос Солер. Отыграть два мяча клуб из Швейцарии не смог. Тем более, что на 77 минуте он остался в меньшинстве после удаления Секу Саного. "Валенсия" выиграла 3:1 и с 5 очками поднялась на второе место. У "Янг Бойз" одно очко и четвертая позиция.