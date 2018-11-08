Стало известно, что муж Елены Малышевой попал под колеса автобуса. Однако сама телеведущая предпочитает рекламировать свою диету, а не рассказывать о состоянии благоверного.

Стало известно, что муж Елены Малышевой попал под колеса автобуса. Однако сама телеведущая предпочитает рекламировать свою диету, а не рассказывать о состоянии благоверного.По некоторой информации, Игорь Малышев стал жертвой автомобильной катастрофы еще 6 ноября, однако журналисты узнали об этом лишь сейчас. Так, агентство сообщает, что супруг Елены Малышевой Игорь Малышев попал под колеса автобуса на улице Покровка в Москве и госпитализирован.Интересно, что в пресс-службе Управления ГИБДД по Москве подтвердили факт ДТП, но не уточнили личность пострадавшего, зато сообщили, что проводится проверка по факту инцидента. А вот РЕН ТВ утверждает, что у Игоря Малышева сотрясение мозга и ушибы. Супруг телеведущей, по некоторым данным. находится под присмотром врачей, которые ему оказывают всю необходимую помощь.Отметим, что сама Елена Малышева предпочитает не распространяться об аварии, в которую угодил ее благоверный. К примеру, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram ведущая передач "Здоровье" и "Жить здорово!" публикует фотографии и короткие видео о том, нужно ли оперировать грыжу диска и как похудеть благодаря ее фирменной диете."Дорогие друзья! Вы часто спрашиваете меня о Диете Елены Малышевой. Это набор еды, который я во многом делала для себя, потому что я – работающая женщина. А любая работающая женщина не имеет времени готовить. Сегодня эти наборы есть у меня, лежат дома у моей мамы, это ест мой муж – мы все удобно и комфортно этим пользуемся! Диета воплощает в себе все главные принципы правильного питания, и об этом -мой подробный рассказ в 5 лекции из цикла "Улыбайся и терпи!🤪 Уроки стройной фигуры", – хвастливо сообщила в своем аккаунте цветущая Елена Малышева.