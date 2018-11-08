Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес избежал перелома скулы. В матче Лиги чемпионов против Ромы армеец получил травму в начале встречи и был заменен.

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес избежал перелома скулы. В матче Лиги чемпионов против "Ромы" армеец получил травму в начале встречи и был заменен.Возникли опасения, что ключевой игрок ЦСКА получил серьезные повреждения, а именно перелом скулы. Однако медицинское обследование выявило, что перелома удалось избежать. Эту информацию подтвердил ТАСС агент Фернандеса Жорже Мендеш."У Марио диагностировано сотрясение мозга. Перелома скулы не выявлено. Сроки восстановления мне пока неизвестны", — заявил Мендеш.