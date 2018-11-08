У Этери Тутберидзе умерла мать. Женщина долго боролась с тяжелой болезнью, врачи оказались бессильны.

У Этери Тутберидзе умерла мать. Женщина долго боролась стяжелой болезнью, врачи оказались бессильны.Семье Тутберидзе долгое время удавалось скрывать, что мать известноготренера тяжело больна. Так что сообщение дочери Этери – Дианы Дэвис – о смертибабушки стало полной неожиданностью.Тутберидзе как-то рассказывала, что именно мама помогла ейвпервые встать на коньки. Брат будущего тренера ходил на тренировки по футболу,и на стадионе Этери впервые увидела фигуристов. Тогда она и решила посвятить этомуспорту всю жизнь.По словам Тутберидзе, ее отец много работал, чтобыобеспечить пятерых детей. Мама же следила за тем, чтобы наследники получилихорошее образование. Женщина большую часть жизни проработала инженером – и дажепосле того, как ее дочь стала знаменитым тренером, предпочитала не общаться сжурналистами.Когда же мать серьезно заболела, Тутберидзе решила приложитьвсе усилия, чтобы помочь ей справиться с болезнью. Однако, несмотря на лечениев лучших клиниках мира, женщина не смогла справиться с недугом."Сегодня ушла моя любимая и единственная бабушка.Девять месяцев и девять дней борьбы за каждый день ее жизни и надежды, что мысправимся. Бабулечка, я тебя очень люблю, ты так много мне дала. Навсегда в моемсердце", – написала в InstagramДиана Дэвис.Этери Тутберидзе – так же, как и ее мать – не любит общатьсяс прессой. Не комментирует тренер и трагедию в своей семье. Поклонникинаставника российских фигуристок приносят соболезнования и стараются поддержатьее в трудную минуту, пишет StarHit.