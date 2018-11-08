МЧС повысит категорию риска торговых центров и других мест с массовым пребыванием людей с значительный на высокий. Также ведомство будет проводить проверки подобных мест раз в два года, начиная с 2020 года

Ведомство подготовило проект постановления правительства о внесении изменений в положение о Государственном пожарном надзоре, согласно которому будет шесть, а не пять категорий риска. Об этом агентствуТАССрассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев в среду, 7 ноября.К пяти существующим категориям добавят чрезвычайно высокую. Ее получат социально значимые и опасные объекты. Проверки в подобных местах будут проводиться ежегодно. Еникеев отметил, что постановление правительства будет подписано в этом году, а планирование проверок по новым правилам начнётся уже в 2019 году.