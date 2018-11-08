Знаменитый боксер Флойд Мэйвезер опроверг информацию о поединке с японским кикбоксером Тенсином Нацуквой по правила ММА, который должен был состояться 31 декабря 2018 года. Об этом американец сообщил на своей странице в Instargram.

Знаменитый боксер Флойд Мэйвезер опроверг информацию о поединке с японским кикбоксером Тенсином Нацуквой по правила ММА, который должен был состояться 31 декабря 2018 года. Об этом американец сообщил на своей странице в Instargram.Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях написал, что никогда не давал согласия на официальный бой с японцем. Он признался, что до поездки в Японию даже не слышал о Нацукаве.Мэйвезер сообщил, что ему предложили поучаствовать в выставочном девятиминутном бою для богатой публики за очень хорошие деньги. Он не должен был транслироваться по телевидению и не имел статуса официального поединка по правилам ММА.Однако организаторы боя обманули Мэйвезера. Американский боксер принес извинения своим поклонникам за неверную информацию. Таким образом, его дебют в ММА откладывается.