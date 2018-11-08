Вот кажется, что ниже уже падать некуда. Ан нет, некогда прославленная балерина всякий раз удивляет. Накануне она нюхала носки любимого мужчины, чем довела поклонников до тошноты. И люди, конечно, язвят по поводу увиденного на странице Насти в социальной сети.

Вот кажется, что ниже уже падать некуда. Ан нет, некогда прославленная балерина всякий раз удивляет. Накануне она нюхала носки "любимого мужчины", чем довела поклонников до тошноты. И люди, конечно, язвят по поводу увиденного на странице Насти в социальной сети."Настя, ну когда же вы раскроете имя вашего друга?" – пишут встревоженные люди. "А чего его раскрывать??? Мишка-таджик. Или вы думаете, что у нее по огороду Абрамович позавчера ползал и ноги ей нюхать давал?" – отвечают знатоки. В человеке, чьи вонючие носки накануне нюхала Настя, они опознали ее нового любовника. Вероятно, это про отношения с ним о Волочковой саркастически говорят: "Со спины на живот, не вынимая".Судя по всему, народ не ошибается в предположениях. Ведь грязные джинсы, которые видны на снимке, прежде были замечены на фотографиях работника Волочковой, которые периодически появляются. По ним-то и опознали фаворита...Хотя это малоэстетичное зрелище, понятное дело, не порадовало поклонников балерины. "Ужас. Теперь с ногами фотографируются, чтобы любовь показать? А может, он без рук?", "Мало того, что тупа, так теперь еще и сильно подешевела! Это же нужно до такого додуматься! Эх, Настена! Низко летать стала, на бреющем!" – комментирует народ увиденное.Волочкова поспешила оправдаться – мол, ноги любовника у ее лица вовсе не вонючие. "Пахнет тем, чем у вас не пахнет! Любовью! А у вас воняет ваш язык. Чужие ноги – у вас. А ноги моего любимого – это мои любимые ножки. А потные – те, которые нюхаете вы!" – ответила врагам Настя, а чуть позже вступила в яростную перепалку с комментаторами. Тогда многие решили, что Волочкова пьяна. "Настасья, ты прямо как портовый грузчик гавкаешься с народом!" – осадил артистку подписчик.