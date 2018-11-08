В московской полиции проводят проверку по заявлению, которое написала одна из студенток столичного вуза. Она обвинила в изнасиловании Руслана Шамсуарова, 21-летнего сына вице-президента компании ЛУКОЙЛ. Именно он был участником громкого дела о гонках на Гелендвагене. Теперь - новое разбирательство.

В московской полиции проводят проверку по заявлению, которое написала одна из студенток столичного вуза. Она обвинила в изнасиловании Руслана Шамсуарова, 21-летнего сына вице-президента компании ЛУКОЙЛ. Именно он был участником громкого дела о гонках на "Гелендвагене". Теперь — новое разбирательство."Если мужчины хотят только секса, так почему удивляются, что от них нужны только деньги". Эту фразу Вероника Максимова запостила в Твиттере пару лет назад. Шутка юмора или философия жизни? Теперь однозначно и не скажешь.Все аккаунты в соцсетях у нее примерно одинаковые. Откровенные фото, минимум текста. В друзьях — золотая молодежь столицы. Парочка общалась несколько месяцев. О чем свидетельствует переписка, вероятно принадлежащая молодым людям.Последнее сообщение 3 ноября. Предположительно в этот день и произошла, скажем так, размолвка. Девушка обратилась в полицию, написала заявление об изнасиловании и зафиксировала травмы. Но вот на допрос красотка, якобы, так и не явилась. Что довольно странно для жертвы. А в заявлении указала — если верить источникам — что плохо знала парня, мол, виделись всего несколько раз. Опять же — с перепиской не вяжется."Данный случай дает просто огромный поток трафика, в данном случае возможно на сайт эскорт-агентств или сайтов знакомств, там, где ее анкета. Когда она написала заявление об изнасиловании и очень странно не явилась на допрос, хотя изначально она, скорее всего, хотела наказать обидчика, да, если бы это был настоящий обидчик, она бы естественно пришла, прошла очные ставки и тому подобное", — считает Богдан Бехер, PR-специалист.Вероника Максимова — ростовчанка, переехала в Москву лет 5 назад. И, как пишут, устроилась в модельное агентство. Ну как модельное? Девушка, похожая на Веронику, зарегистрирована на популярном сайте, с почасовой оплатой услуг. То, что девушка с фотографии действительно есть в базе — в общем-то подтвердилось.Пишут, что Шамсуаров строил серьезные планы на отношения, пока не узнал о двойной жизни Вероники. Мол, даже проверил ее телефон — после этого сомнений не осталось. А конфликт возник якобы из-за того, что девушка требовала от него денег, а когда не получила желаемого и обвинила в изнасиловании.Уголовное дело не возбуждено. Кто виноват — покажет проверка, полиция сейчас разбирается в этом деле. Что точно пострадало в этой истории, так это репутация — причем обеих сторон.