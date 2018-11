После окончания матча Лиги чемпионов между Ювентусом и Манчестер Юнайтед главный тренер гостей Жозе Моуриньо, обращаясь к трибунам, приложил ладонь к уху, вызвав этим недовольство у местных болельщиков и игроков старой синьоры. Португальский специалист позже объяснил смысл своего жеста.

После окончания матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед" главный тренер гостей Жозе Моуриньо, обращаясь к трибунам, приложил ладонь к уху, вызвав этим недовольство у местных болельщиков и игроков "старой синьоры". Португальский специалист позже объяснил смысл своего жеста."Итальянские болельщики в течение 90 минут оскорбляли меня в своем привычном стиле. Поэтому после игры я захотел услышать, продолжат ли они это делать и после нашей победы. Думаю, это понравилось поклонникам "Интера", — цитирует Моуринью официальный сайт "Манчестер Юнайтед".Напомним, что португальский специалист ранее возглавлял миланский "Интер", вместе с которым дважды становился чемпионом Италии."Я никого не хотел оскорбить. Я уважаю "Ювентус". И очень горжусь, что мы смогли победить столь сильного противника", — добавил португалец.Встреча в Турине между местным "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед" завершилась победой гостей со счетом 2:1. После жеста в адрес трибун к Моуринью подошли несколько игроков хозяев поля, которые были недовольны поведением португальца.Jose Mourinho has got the Juventus fans and players rattled at full time!