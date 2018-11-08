Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров

Общая площадь пожара составила 56 квадратных метровВ Вязниковском районе сгорел частный жилой дом. Сообщение о пожаре в поселке Лукново на пульт диспетчера МЧС поступило днем 7 ноября.На место незамедлительно выехали спасатели. Первое подразделение прибыло через 11 минут. Ликвидировать открытое пламя удалось за 10 минут. Еще через час пожар потушили полностью.Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. При разборах того, что осталось от дома, нашли тело женщины 1945 года рождения.В ликвидации последствий пожара участвовали 4 единицы техники и 9 человек.