Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров

Общая площадь пожара составила 56 квадратных метровВ Вязниковском районе сгорел частный жилой дом. Сообщение о пожаре в поселке Лукново на пульт диспетчера МЧС поступило днем 7 ноября.На место незамедлительно выехали спасатели. Первое подразделение прибыло через 11 минут. Ликвидировать открытое пламя удалось за 10 минут. Еще через час пожар потушили полностью.Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. В огне пострадал человек.В ликвидации последствий пожара участвовали 4 единицы техники и 9 человек.