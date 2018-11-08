Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров
Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров
В Вязниковском районе сгорел частный жилой дом. Сообщение о пожаре в поселке Лукново на пульт диспетчера МЧС поступило днем 7 ноября.
На место незамедлительно выехали спасатели. Первое подразделение прибыло через 11 минут. Ликвидировать открытое пламя удалось за 10 минут. Еще через час пожар потушили полностью.
Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. В огне пострадал человек.
В ликвидации последствий пожара участвовали 4 единицы техники и 9 человек.