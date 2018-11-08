Отметили служебные заслуги. В преддверии Дня полиции на Соборной площади провели торжественный развод региональных сил УМВД. В нём поучаствовали более ста полицейских. Среди них сотрудники патрульно-постовой службы, госавтоинспекции, кинологи, кавалеристы.

Отметили служебные заслуги. В преддверии Дня полиции на Соборной площади провели торжественный развод региональных сил УМВД. В нём поучаствовали более ста полицейских. Среди них сотрудники патрульно-постовой службы, госавтоинспекции, кинологи, кавалеристы. Наиболее отличившимся по службе вручили ведомственные награды, грамоты и благодарности из Министерства внутренних дел. В числе награждённых 22 человека.