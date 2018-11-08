Поставки российского газа в Европу стали одной из основных тем на сырьевой конференции, которая в эти дни проходит в Потсдаме. Невзирая на обоюдные санкции, сотрудничество в этой сфере экономически выгодно обеим сторонам.

Поставки российского газа в Европу стали одной из основных тем на сырьевой конференции, которая в эти дни проходит в Потсдаме. Невзирая на обоюдные санкции, сотрудничество в этой сфере экономически выгодно обеим сторонам. И если раньше подобная риторика, регулярно озвучиваемая российской стороной, не пользовалась большим успехом на Западе, теперь она все чаще слышна из уст первых немецких политиков.Потсдамский форум — это дискуссионная площадка, на которой обсуждаются стратегии эффективного использования минеральных и альтернативных сырьевых ресурсов. Меморандум о его создании был подписан в 2006 году в присутствии Владимира Путина и Ангелы Меркель между старейшими институтами отрасли — Фрайбергской горной академией и Санкт-Петербургским горным институтом. Его ХI конференция проходит с 6 по 8 ноября в Потсдаме.Принципиальные аспекты сырьевой конференции в Потсдаме предсказуемы – проблемы и перспективы российско-германских отношений в этой сфере. И чего же на данный момент больше, перспектив или в первую очередь проблем, ответить однозначно пока невозможно. Ключевой вопрос, одинаково волнующий оба государства: что теперь будет с экономическим наследием канцлера Меркель, после ее ухода с поста главы христианских демократов? Проекту "Северный поток-2" удавалось уверенно развиваться и расти вне зависимости от мнения и попыток вмешательства третьих стран. Останется ли это неизменным после ухода главной героини с немецкой политической арены? Бизнес элита Германии уверена, что да."Я на 100% уверен в том, что "Северный поток-2" будет реализован, несмотря на давление из США — нам нужен газ. У немецкой экономики и потребителей растёт спрос на газ — наши партнёры в России предлагают нам выгодное и рациональное решение. Американцы пока не смогли доказать, что они в состоянии поставлять газ в Европу по ценам, сопоставимым с российскими", — говорит исполнительный директор компании Falk Beratung BmbH Томас Фальк.Невзирая на обоюдные санкции между Россией и Европейским союзом, тесное сотрудничество в сырьевой сфере экономически выгодно обеим сторонам. Раньше, подобная риторика, регулярно озвучиваемая российской стороной, не пользовалась большим успехом на Западе. Теперь все чаще слышна из уст первых немецких политиков."Германия производит добавочную стоимость на многие товары, но при этом должна импортировать энергоносители. Это невероятный шанс для кооперации, мы сотрудничаем на протяжении многих десятилетий. Мы хотим, чтобы это тесное экономическое сотрудничество сохранялось и в будущем. Несмотря на непростые времена, мы должны воспользоваться возможностью, чтобы улучшить и углубить взаимодействие", — заявил министр энергетики Германии Петер Альтмайер.Доля российских ресурсов в Германии на сегодняшний день — около 40%. Эта цифра могла бы быть больше, если бы не искусственные барьеры в виде новых законодательных инициатив, создаваемых немецкой стороной. Главное препятствие на пути успешного развития русско-немецких сырьевых отношений, по мнению сопредседателя форума, ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко – отсутствие доверия."Хочу сказать, что сегодня те инновации, которые реализует новое правительство Меркель, я их озвучил, это вопрос и снижения угля до нуля, практически, это увеличение доли альтернативных источников, это снижение доли российского газа, это строительство терминалов на севере Германии, это те барьеры и те проблемы, с которыми уже сегодня будут сталкиваться наши компании, которые поставляют энергетические ресурсы в Европу", — отметил ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко.Несмотря на массу сложностей, регулярно возникающих в этом внешнеполитическом диалоге, партнерство Москвы и Берлина в энергетической отрасли нельзя назвать не успешным."В сфере нашего энергетического сотрудничества ничего плохого не происходит. Если мы говорим о товарообороте, то зачастую там больше влияют цены мирового рынка, что естественно дает то плюс, то минус, а на самом деле идет наращивание сотрудничества", — сказал вице-премьер правительства России Алексей Гордеев.Наращивание сотрудничества и увеличение импортируемого сырья в первую очередь необходимо самой Германии, ведь закупать, к примеру, американский сжиженный газ невыгодно ни с точки зрения логистики, ни с точки зрения экономики, а угольно-добывающая промышленность Германии сейчас переживает свой закат.Отказаться от угля полностью, закрыв все функционирующие АЭС планируют к 2022 году. Причина отказа экологическая, сжигание угля слишком сильно загрязняет атмосферу. А потому безальтернативность российских энергоресурсов очевидна, судя по первому дню конференции в Потсдаме, большая часть политиков и предпринимателей Германии – это хорошо понимают.